شاهد.. مظاهرات غاضبة حول العالم تنديدا بالحرب على غزة

خرجت مظاهرات في عدد من العواصم والمدن حول العالم رفضا لاستئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف مسلسل التهجير والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وبدعم أميركي مطلق يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية بحق القطاع الفلسطيني المحاصر خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

الولايات المتحدة

تظاهر آلاف الناشطين في واشنطن العاصمة -مساء أمس السبت- للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف التضييق على الطلبة المناصرين لفلسطين، والإفراج عن المعتقلين منهم.

وفي نيويورك، احتشد آلاف الأميركيين في عدة مواقع، أبرزها حديقة براينت بارك، رغم الأمطار الغزيرة، احتجاجًا على دعم إدارة الرئيس دونالد ترامب للحرب على غزة.

ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، وطالبة الدكتوراة رميساء أوزتورك من جامعة تافتس، اللذين اعتقلهما مسؤولو الهجرة والجمارك، الأسبوع الماضي، بسبب دعمهما لفلسطين.

#شاهد | تظاهرة حاشدة في واشنطن؛ للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والإفراج عن الطلبة المعتقلين على خلفية الحراك الداعم لفلسطين. pic.twitter.com/byeKpYYToJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 6, 2025

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كندا

تظاهر الآلاف في مدينة مونتريال تنديدا بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت مصادر أن المتظاهرين نظموا وقفة أمام القنصلية الأميركية بالمدينة، وهتفوا لفلسطين وغزة حاملين الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بوقف المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

المملكة المتحدة

بث ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لمظاهرة خرجت أمس في مدينة مانشستر بإنجلترا للتنديد بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة.

ألمانيا

شهدت العاصمة برلين ومدن أخرى وقفات احتجاجية تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وندد المتضامنون مع فلسطين بما أسموها حملات التضييق الحكومية التي تستهدف كبح دعمهم للشعب الفلسطيني في البلاد.

بلجيكا

خرجت مسيرة جماهيرية في العاصمة بروكسل للمطالبة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في غزة.

وندد المتظاهرون بما وصفوه بالتواطؤ الغربي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، ودعوا الدول الأوروبية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والكف عن توفير الغطاء لحكومة إسرائيل.

إيطاليا

تظاهر المئات من أنصار فلسطين في العاصمة روما، احتجاجا على استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وطالبوا بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتقديمه للحاكمة على جرائمه في غزة.

السويد

تظاهر المئات في العاصمة ستوكهولم، احتجاجًا على خطة الرئيس الأميركي لتهجير الفلسطينيين قسريا من غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "إسرائيل الصهيونية ارحلي عن فلسطين" و"أميركا القاتلة ارحلي عن الشرق الأوسط" و"لا للإبادة الجماعية" و"الصهيونية ستُهزم والمقاومة ستنتصر" و"لا للتهجير القسري والإبادة الجماعية" و"المدارس والمستشفيات تُقصف".

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المغرب

طالب مئات المغاربة، أمس، بفتح المعابر وإيصال المساعدات الإنسانية بقطاع غزة الذي يواجه إبادة إسرائيلية متواصلة بدعم أميركي.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) بمدينة مراكش (شمال) وذلك للتنديد بـ"الإبادة الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين".

رغم المضايقات.. مسيرة شعبية مغربية حاشدة الليلة بمدينة مراكش لدعم غزة pic.twitter.com/qN60AZPBGN — hassan bennajeh – حسن بناجح (@h_bennajeh) April 4, 2025

تونس

كما نظم عشرات التونسيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام سفارة الولايات المتحدة تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة وسوريا، والأميركية والبريطانية على اليمن، ومطالبين بوقف حرب الإبادة ضد قطاع غزة وفك الحصار عنه.

ورفع عشرات المشاركين من أمام مقر السفارة الأميركية بالعاصمة تونس شعارات تندد بتواصل العدوان الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة، كما طالبوا بغلق سفارة واشنطن في بلادهم وطرد السفير جوي هود من أراضيهم احتجاجا على العدوان على فلسطين واليمن وسوريا.