حملة بريطانية لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل

بدأت في بريطانيا حملة جديدة لمقاطعة منتجات إسرائيل والشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل "بي دي إس".

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الحملة المسماة "لا تشتروا من نظام الفصل العنصري"، تشمل وقفات واحتجاجات أمام المتاجر الكبرى في أكثر من 30 مدينة بريطانية.

وقال مشاركون في الحملة إنهم يسعون "لإقناع الشعب البريطاني بمقاطعة منتجات الشركات المتواطئة مع الإبادة الجماعية الإسرائيلية" في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وأوضح مشارك أنهم يركزون على شركة "كوكا كولا" واتهمها بـ"تواطئها الشديد، فالشركة تملك منشآت في الضفة الغربية وفي المستوطنات غير القانونية."

في إطار الحملة العالمية “لا تدعموا الفصل العنصري” التي أطلقتها اللجنة الفلسطينية البريطانية، سيبدأ يوم محلي للمقاطعة في جميع أنحاء بريطانيا يوم السبت 5 أبريل 2025، حيث ستُنظم فعاليات احتجاجية في مختلف المدن للمطالبة بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومنتجات شركة كوكا كولا. هذه… pic.twitter.com/VkxEdoyQDy — AUK العرب في بريطانيا (@AlARABINUK) April 5, 2025

بدورها، قالت محتجة ضمن مظاهرة داعية إلى المقاطعة "علينا فعل شيء يؤلم إسرائيل وهذا من خلال قوتنا الشرائية".

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وأضافت "لقد جمعنا توقيعات كثيرة من سكان في المنطقة لا يعلمون كيف يناصرون القضية. ذهبنا بالتوقيعات إلى المتاجر وقلنا لهم إن هؤلاء الناس لن يشتروا المنتجات الإسرائيلية وبالتالي فعليكم ألا تعرضوها".

وقد شهدت شوارع العاصمة البريطانية لندن الشهر الماضي تجدد المظاهرات المطالبة بوقف حرب الإبادة في غزة، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

كما سبق أن أعلن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "آي سي جيه بي" (ICJP) إطلاق مبادرة "غلوبال 195" (Global 195)، وهو تحالف قانوني عالمي يهدف إلى محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين والمتواطئين معهم أمام المحاكم الدولية والمحلية.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.