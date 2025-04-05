مظاهرات في مدن أوروبية ضد سياسات ترامب

تظاهر مئات المحتجين في مدن أوروبية -اليوم السبت- ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك، بعد أسبوع عصيب على الأسواق المالية عقب قرار ترامب فرض رسوم جمركية عالمية شاملة.

وخرجت مظاهرات اليوم تحت شعار "ارفعوا أيديكم"، وفي مدينة فرانكفورت الألمانية خرجت مظاهرة تحت هذا الشعار بترتيب من منظمة "الديمقراطيون في الخارج"، وهي المنظمة الرسمية للحزب الديمقراطي للأميركيين المقيمين في الخارج.

وطالب المشاركون باستقالة ترامب، ورفعوا لافتات تحمل شعارات "أعيدوا الديمقراطية"، و"ارفعوا أيديكم عن بياناتنا الشخصية"، و"سئم العالم من هرائك يا دونالد، ارحل!".

وفي برلين، تجمع المتظاهرون أمام معرض لسيارات شركة تسلا المملوكة لماسك، ورفعوا لافتات تدعو الأميركيين المقيمين في ألمانيا إلى الاحتجاج من أجل "إنهاء الفوضى" في بلدهم.

وهتف المشاركون بشعارات ضد ماسك تقول "اسكت يا إيلون، لم يصوت لك أحد"، وارتدى كلب لافتة كتب عليها "الكلاب ضد إدارة الكفاءة الحكومية"، في إشارة إلى الإدارة التي يتولى ماسك مسؤوليتها، وهي مبادرة من إدارة ترامب الحالية تهدف للحد من الهدر والاحتيال على المستوى الفدرالي.

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وفي العاصمة الفرنسية باريس، تجمع نحو 200 شخص، معظمهم أميركيون، في ساحة الجمهورية في احتجاج مناهض لترامب. وألقى بعضهم خطابات تندد بالرئيس ولوح متظاهرون بلافتات كُتبت عليها شعارات مثل "قاوموا الطاغية" و"سيادة القانون" و"نسويات من أجل الحرية، لا الفاشية" و"أنقذوا الديمقراطية".

وشهدت مدن أوروبية أخرى، مثل لندن ولشبونة، احتجاجات ضد ترامب وماسك.

وفي العاصمة البريطانية، تجمع بضع مئات من الأشخاص في ميدان ترافالغار، وهتف المشاركون "ارفعوا أيديكم عن كندا" و"ارفعوا أيديكم عن غرينلاند" و"ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا"، بينما استمعوا إلى خطابات تنتقد ترامب.