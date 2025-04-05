القسام تنشر تسجيلا بعنوان "الوقت ينفد" يظهر فيه أسيران إسرائيليان لديها

نشرت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم السبت، تسجيلا بعنوان "الوقت ينفد" يظهر فيه أسيران إسرائيليان لديها.

ويقول الأسيران الإسرائيليان لدى القسام في التسجيل إنه "بينما أخرجنا مقاتلو القسام من النفق لنتنفس الهواء قصف الجيش الإسرائيلي المكان"، وأشارا إلى أن قصف الجيش أصابهما لكنهما نجوا "بفضل الله وبفضل مقاتلي القسام الذين أعادونا للنفق".

وأضاف الأسيران الإسرائيليان أن المكان الذي يتواجدان فيه غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية، وأكدا أن "مقاتلي حماس يخاطرون بحياتهم كي نتنفس الهواء خارج النفق وجيشنا يقصفنا".

وطالب الأسيران الإسرائيليين بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادتهما إلى عائلاتهما، كما طالبا بمنح الأسرى الذين عادوا إلى بيوتهم "فرصة للحديث عما نعانيه".

وختم الأسيران التسجيل بالقول "أعيدونا إلى الحياة فنحن هنا أموات"، مضيفين "لا تصدقوا ما تقوله الحكومة بشأن الضغط على حماس فنتيجته كانت إصابتنا في القصف".