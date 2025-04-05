القسام تنشر تسجيلا جديدا لأسيرين إسرائيليين: "الوقت ينفد"

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم السبت، تسجيلا بعنوان "الوقت ينفد" يظهر فيه أسيران إسرائيليان لديها.

ويقول الأسيران الإسرائيليان لدى القسام في التسجيل إنهما تعرضا لقصف الجيش الإسرائيلي لحظة الخروج من النفق لتنفس الهواء، وأشارا إلى أن قصف الجيش أصابهما لكنهما نجوا "بفضل الله وبفضل مقاتلي القسام الذين أعادونا للنفق".

وأضاف الأسيران الإسرائيليان أن المكان الذي يتواجدان فيه غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية، وأكدا أن "مقاتلي حماس يخاطرون بحياتهم كي نتنفس الهواء خارج النفق وجيشنا يقصفنا".

وطالب الأسيران الإسرائيليين بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادتهما أحياء إلى منازلهم، كما طالبا بمنح الأسرى الذين عادوا إلى بيوتهم "فرصة للحديث عما نعانيه".

وختم الأسيران التسجيل بالقول "أعيدونا إلى الحياة فنحن هنا أموات"، مضيفين "لا تصدقوا ما تقوله الحكومة بشأن الضغط على حماس فنتيجته كانت إصابتنا في القصف".

وفي سياق متصل نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة وقفة بالقرب من مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب أعربوا فيها عن قلقهم بشأن مصير الأسرى منذ استئناف إسرائيل القتال في غزة الشهر الماضي، مطالبين بانجاز اتفاق تبادل للأسرى مع حماس.

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وتخللت الاحتجاج كلمات لبعض أقارب الأسرى طالبوا فيها الرئيس الأمريكي /دونالد ترمب/ بتوظيف كل أدواته للضغط على بنيامين نتنياهو لوقف الحرب. كما اتهموا نتيناهو بتمزيق الدولة والمجتمع والمخاطرة بأرواح المختطفين والجنودـ بحسب تعبيرهم.