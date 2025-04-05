حماس تشيد بشجاعة مبرمجة مايكروسوفت المغربية ابتهال أبو السعد

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموقف المهندسة المغربية في شركة مايكروسوفت، ابتهال أبو السعد، ووصفته بالشجاعة النادرة، ودعت الحركة تجميع العاملين في المؤسسات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي أن تحتذي بموقف المهندسة "البطولي".

وقالت حماس -في تصريح صحفي نشرته اليوم السبت- إنها تثمن عاليا "الموقف البطولي للمهندسة ابتهال أبو السعد، التي أضاءت بتضحية وشجاعة نادرتين على تواطئ كبرى شركات التكنولوجيا العالمية مع آلة القتل الصهيونية من خلال تزويد جيش الاحتلال المجرم بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي يتم توظيفها في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضافت الحركة أن "الموقف الأصيل الذي عبرت عنه المهندسة ابتهال أبو السعد، برفضها المشاركة في جرائم هذه الشركات، وانحيازها لقيم الإنسانية والعدالة التي تمثلها قضية شعبنا الفلسطيني، يجسد نقاء الضمير الإنساني، وقوة المبدأ الأخلاقي، والإصرار على اتخاذ مواقف تفضح الوجه الدموي لهذه المؤسسات والشركات ودورها في عمليات الإبادة الإجرامية بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، مهما كانت تداعيات هذه المواقف البطولية".

ودعت حماس "كل العاملين في المؤسسات الداعمة للاحتلال وجرائمه إلى الاحتذاء بهذا الموقف البطولي للمهندسة ابتهال أبو السعد"، كما طلبات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية حول العالم "بتوثيق كافة أشكال التواطئ التكنولوجي مع جرائم الاحتلال، ومقاضاة هذه الشركات أمام المحاكم الدولية" وفرض عقوبات عليها "لانتهاكها القوانين والأخلاقيات الإنسانية".

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وكانت المهندسة أبو السعد قد قاطعت كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان (بريطاني من أصل سوري) احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل.

وكشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من العام الجاري أن نماذج ذكاء اصطناعي من شركتي مايكروسوفت و "أوبن إيه آي" تم استخدامها كجزء من برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال الحربين الأخيرتين في غزة ولبنان.

انتقاد علني

وابتهال أبو السعد خرّيجة جامعة هارفارد، تعمل مبرمجة بدى مايكروسوفت، وجاءت مقاطعتها لكلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي أثناء الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الشركة.

وقالت أبو السعد "عار عليك.. أنت تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي إلى الجيش الإسرائيلي. 50 ألف شخص ماتوا ومايكروسوفت تدعم هذه الإبادة الجماعية في منطقتنا".

وأضافت أنه و"كلّ مايكروسوفت" أيديهم ملطخة بالدماء. وألقت على المسرح الكوفية الفلسطينية، التي أصبحت رمزا لدعم الشعب الفلسطيني، قبل أن يتم إخراجها من الفعالية.

وتوقف المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت عن إلقاء كلمته ورد عليها قائلا "شكرا لك على احتجاجك، لقد سمعتك".

كما قامت محتجة ثانية من موظفي مايكروسوفت، تدعى فانيا أجراوال، بمقاطعة جزء آخر من الاحتفال عندما كان بيل غيتس وستيف بالمر والرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا على خشبة المسرح (وهو أول تجمع عام منذ عام 2014 للرجال الثلاثة الذين شغلوا منصب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت).

وفي فبراير/شباط، تم طرد 5 من موظفي مايكروسوفت من اجتماع مع ناديلا بعد أن احتجوا على العقود مع إسرائيل.

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ورفضت مايكروسوفت أن تقول ما إذا كانت ستتخذ إجراءات أخرى. وقالت أبو سعد لوكالة أسوشيتد برس إنها لم تسمع أي شيء من الشركة بعد، لكنها وأجراوال لم يعد بإمكانهما الولوج إلى حسابيهما في العمل بعد الاحتجاج ولم تتمكنا من تسجيل الدخول مرة أخرى، وهي إشارة محتملة على أن الشركة فصلتهما.

وأمس الجمعة اتهمت، هايدي خلاف، وهي مهندسة أمن نظم سابقة في شركة "أوبن إيه آي" المطورة لتطبيق شات جي بي تي ومستشارة في معهد "الآن للذكاء الاصطناعي"، الجيش الإسرائيلي باستخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي خلال هجماته على قطاع غزة، بالتعاون مع شركات تكنولوجية كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وأمازون، وقالت إن هذا قد يجعل هذه الشركات شريكة في جرائم حرب.