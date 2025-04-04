أدانت قطر اليوم الجمعة بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم التي تؤوي نازحين في قطاع غزة، وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث في منطقة موراغ شرق رفح بالقطاع، وعدتهما انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني.

وشددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق المدنيين والأعيان المدنية، وإلزامها بالامتثال للقوانين الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | قطر تدين بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة بغزة وتدميرها لمستودع تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث بالقطاع #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/tM5gJhKmxW — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 4, 2025

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أمس الخميس مجزرة مروعة جراء قصف طائراتها مدرسة “دار الأرقم” التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

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وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن 31 فلسطينيا استشهدوا في القصف الذي استهدف مدرسة دار الأرقم، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى 6 مفقودين وعشرات الجرحى.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.