3 قتلى بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان بمقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت قبل فجر اليوم شقة سكنية في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني أن المستهدف بالغارة مسؤول فلسطيني استشهد مع نجليه.

وأضاف المصدر الأمني أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين الشقة السكنية ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر.

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في صيدا جنوب لينان pic.twitter.com/cPPLM4QeBD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 4, 2025

والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل عنصرا في حزب الله وفيلق القدس الإيراني اسمه حسن علي بدير بعد استهدافه في مبنى سكني بمنطقة حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ 22 مارس/آذار الماضي، صعَّدت إسرائيل هجماتها على لبنان بعد ادعاء تعرّض إحدى مستوطناتها بالشمال لهجوم صاروخي مصدره الجانب اللبناني. ونفى حزب الله أي علاقة له بذلك.