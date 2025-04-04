عاجل | مصدر عسكري للجزيرة: اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم غربي أم درمان

عاجل | مصدر عسكري للجزيرة: الجيش السوداني يهاجم أكبر معاقل الدعم السريع بضاحية الصالحة جنوب أم درمان

عاجل | الناطق باسم قبيلة الجموعية في أم درمان: مقتل ٩٤ شخصا خلال أسبوع بسبب هجمات قوات الدعم السريع جنوب غربي المدينة

التفاصيل بعد قليل.