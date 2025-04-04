عاجل| مسؤول روسي: هناك تقدم كبير في جهود إنهاء الحرب

شبكة "سي إن إن" عن رئيس صندوق الاستثمار الروسي:

أعتقد أن هناك تقدما كبيرا بالفعل في جهود إنهاء الحرب.

الرئيس ترامب وإدارته حققا أول خفض للتصعيد على الإطلاق في أوكرانيا.

هناك تفاهم بشأن كيفية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الصراع

جميع الحلول الدبلوماسية ممكنة في أوكرانيا.

ينبغي استئناف الحوار لأنه لم تبذل لوقت طويل أي محاولة لفهم موقف روسيا.

لا نطلب أي رفع للعقوبات والاقتصاد الروسي حقق أداء جيدا.

بعض الشركات الأميركية ترغب بالعودة إلى روسيا وهذه خطوة جيدة لأميركا.

إذا كانت واشنطن تريد زيادة الأعمال معنا فحينها يمكنها تخفيف العقوبات.

150 شركة أميركية لا تزال تعمل في روسيا 70% منها موجودة منذ 25 سنة.