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أخبار|روسيا

عاجل| مسؤول روسي: هناك تقدم كبير في جهود إنهاء الحرب

4/4/2025

شبكة "سي إن إن" عن رئيس صندوق الاستثمار الروسي:

  • أعتقد أن هناك تقدما كبيرا بالفعل في جهود إنهاء الحرب.
  • الرئيس ترامب وإدارته حققا أول خفض للتصعيد على الإطلاق في أوكرانيا.
  • هناك تفاهم بشأن كيفية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الصراع
  • جميع الحلول الدبلوماسية ممكنة في أوكرانيا.
  • ينبغي استئناف الحوار لأنه لم تبذل لوقت طويل أي محاولة لفهم موقف روسيا.
  • لا نطلب أي رفع للعقوبات والاقتصاد الروسي حقق أداء جيدا.
  • بعض الشركات الأميركية ترغب بالعودة إلى روسيا وهذه خطوة جيدة لأميركا.
  • إذا كانت واشنطن تريد زيادة الأعمال معنا فحينها يمكنها تخفيف العقوبات.
  • 150 شركة أميركية لا تزال تعمل في روسيا 70% منها موجودة منذ 25 سنة.
المصدر : سي إن إن

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