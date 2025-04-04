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عاجل| مسؤول روسي: هناك تقدم كبير في جهود إنهاء الحرب
4/4/2025
شبكة "سي إن إن" عن رئيس صندوق الاستثمار الروسي:
- أعتقد أن هناك تقدما كبيرا بالفعل في جهود إنهاء الحرب.
- الرئيس ترامب وإدارته حققا أول خفض للتصعيد على الإطلاق في أوكرانيا.
- هناك تفاهم بشأن كيفية وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الصراع
- جميع الحلول الدبلوماسية ممكنة في أوكرانيا.
- ينبغي استئناف الحوار لأنه لم تبذل لوقت طويل أي محاولة لفهم موقف روسيا.
- لا نطلب أي رفع للعقوبات والاقتصاد الروسي حقق أداء جيدا.
- بعض الشركات الأميركية ترغب بالعودة إلى روسيا وهذه خطوة جيدة لأميركا.
- إذا كانت واشنطن تريد زيادة الأعمال معنا فحينها يمكنها تخفيف العقوبات.
- 150 شركة أميركية لا تزال تعمل في روسيا 70% منها موجودة منذ 25 سنة.
المصدر : سي إن إن