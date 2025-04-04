ترامب: سنعمل على حل أزمة غزة وسألتقي نتنياهو قريبا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته ستعمل على "حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأقر ترامب بأن غزة تعرضت للحصار منذ سنوات طويلة وبأن كثيرين يقتلون هناك، مؤكدا أن واشنطن "تسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين هناك".

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إنه تحدث إلى نتنياهو، مضيفا أنه قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وتتزامن تصريحات ترامب عن غزة مع تواصل مجازر الاحتلال في القطاع وكان آخرها المجزرة المروعة في مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.

والأحد الماضي، توعّد نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأميركي لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئناف عدوانها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1066 فلسطينيا وأصابت 2597 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.