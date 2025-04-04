المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق

أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال رئيس المحكمة مون هيونغ-باي "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول".

وفي الحكم الذي تلاه مون، اعتبرت المحكمة أن الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب.

وأضافت أن الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات.

وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.

وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.