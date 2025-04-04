شهيد بجنين والاحتلال يواصل عدوانه على الضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي -الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة- حملتها العسكرية في مناطق عدة بالضفة الغربية، في حين أفادت مصادر للجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اعتقاله في جنين.

وفي حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تسلمت من قوات الاحتلال شهيدا من حاجز الجلمة ويجري نقله لمستشفى جنين الحكومي، أفادت وزارة الصحة باستشهاد "حسين جميل حردان" برصاص الاحتلال في مدينة جنين بالضفة.

#شاهد

لحظة وداع الشهيد حسين حردان الذي أعدمته قوات الاحتلال خلال عملية اعتقاله في جنين pic.twitter.com/dqRzdzlB1z — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 4, 2025

ويأتي ذلك مع استمرار حملة الاحتلال في جنين وفرضه حصارا مشدد على المدينة التي يقطنها 360 ألف نسمة، وسط تقارير عن تدمير الاحتلال نحو 600 منزل والبنية التحتية كاملا في المخيم.

كذلك ذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين في وقت سابق، أن 3250 وحدة سكنية بالمخيم أصبحت غير صالحة للسكن إثر العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقد دفع جيش الاحتلال اليومين الماضيين بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى المخيم، في حين تتواصل عمليات التجريف وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة.

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وترافق ذلك مع تدمير الاحتلال البنية التحتية في منطقة إسكان إكتابا بمحيط مخيم نور شمس في مدينة طولكرم التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.

قوات الاحتلال تدمر البنية التحتية في منطقة إسكان إكتابا بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم#الجزيرة #ألبوم pic.twitter.com/HSOxvLUWZO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) April 4, 2025

وفجر اليوم، قالت مصادر للجزيرة إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية، ودهمت بناية فيها، وسط تأكيدات مصادر فلسطينية بسماع أصوات إطلاق نار متواصل داخل مدينة قلقيلية شمالي الضفة خلال اقتحامات الاحتلال.

وفي حين أوضحت مصادر أن قوات الاحتلال دهمت بناية سكنية بمحيط طلعة بليبلة في نابلس شمالي الضفة الغربية، وثقت منصات آثار التخريب الذي أحدثه جيش الاحتلال بعد اقتحامه منزلا في شارع المنجرة بالجبل الجنوبي بنابلس.

كما وثقت منصات فلسطينية آثار هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في بلدة جبع شمال شرقي القدس المحتلة، في ظل ما يصفه أهالي البلدة بأنه "مجزرة هدم" نفذها الاحتلال أمس الخميس، طالت مساكن عائلات بأكملها، بالإضافة لمنشآت أخرى.

📸 آثار هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلدة جبع شمال شرقي #القدس المحتلة pic.twitter.com/gl04KOUZ49 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) April 4, 2025

وتزامنا مع حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون عدوانهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 940 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص بالضفة، وفق معطيات فلسطينية رسمية.