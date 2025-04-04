شاهد.. مظاهرات غاضبة في عواصم ومدن عربية تنديدا بالحرب على غزة

خرجت مظاهرات في عدد من العواصم والمدن العربية اليوم الجمعة رفضا لاستئناف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وللمطالبة بوقف مسلسل التهجير والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

المغرب

فقد طالب آلاف المغاربة -خلال وقفات تضامنية مع غزة عقب صلاة الجمعة- بالعمل على توقيف مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من القطاع المحاصر.

وخرجت المظاهرات في عديد من المدن، منها تنغير (جنوب شرق) وتازة (شرق)، والجديدة والدار البيضاء (غرب)، وبني ملال (شمال)، وتطوان وطنجة (شمال)، وتارودانت (وسط)، استجابة لدعوة الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية).

صور جديدة من التظاهرات في عشرات مدن المغرب؛ إسناداً لغزة والمقاومة وتنديداً بعدوان الاحتلال. pic.twitter.com/Y16vLPNNU9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 4, 2025

ونظمت الهيئة هذه المظاهرات للجمعة الـ70 على التوالي منذ بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحت شعار "غزة تحت النار يا أمة الإسلام".

وردد المحتجون شعارات تطالب بالضغط على إسرائيل لتوقيف تجويع وقتل الفلسطينيين، وهتفوا "كلنا فداء، غزة الصامدة"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"لا للتطبيع، هذا زمن التحرير"، و"لا للتهجير".

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كما رفعوا لافتات مساندة لغزة وأعلام فلسطين، وصور تبين حجم الدمار الذي خلفته الحرب.

تظاهرة ضخمة في موريتانيا، إسناداً لغزة والمقاومة وتنديداً بعدوان الاحتلال. pic.twitter.com/lASrJq90jL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 4, 2025

موريتانيا

تظاهر آلاف الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط رفضا لاستئناف إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة.

وبدأت المظاهرات بعد صلاة الجمعة من أمام الجامع الكبير في نواكشوط، حيث رفع المشاركون علمي فلسطين وموريتانيا، ورددوا هتافات داعمة للفصائل في غزة.

ودعت إلى هذه المظاهرة "المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، وهي منظمة غير حكومية معنية بتنظيم الفعاليات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وحمّل المتظاهرون الولايات المتحدة مسؤولية استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.

كما واصل ناشطون تنظيم وقفات احتجاجية بشكل شبه يومي أمام سفارة واشنطن لدى نواكشوط، تنديدا بالدعم الأميركي لإسرائيل في عدوانها على غزة.

تظاهرة في الجزائر؛ إسناداً لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال والدعم الأمريكي له pic.twitter.com/Ia2QqRtrLV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 4, 2025

الجزائر

تجمع المئات وسط العاصمة الجزائرية في وقفة دعا إليها حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي، تضامنا مع الفلسطينيين في يوم دام شهد عشرات الشهداء جراء هجمات إسرائيلية في قطاع غزة.

وحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، فإن المشاركين في التجمع الذي بدأ مباشرة بعد صلاة الجمعة أمام مقر الحزب بحي المرادية على مسافة غير بعيدة من مقر رئاسة الجمهورية، حاولوا أن يحولوه إلى مسيرة نحو السفارة الأميركية، لكن الشرطة منعتهم.

وهتف المتظاهرون "الشعب يريد مسيرة سلمية " و"غاضبون، غاضبون، للسفارة ذاهبون"، يقصدون بذلك السفارة الأميركية الواقعة على بعد كيلومترين فقط.

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وحصل حزب حركة مجتمع السلم على رخصة لتنظيم هذه الوقفة، التي تعد من التظاهرات النادرة في العاصمة الجزائرية، حيث يتم عادة حظر المسيرات.

وخلال الوقفة اليوم الجمعة، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف إن "هذه الوقفة جاءت لكسر هذا التضييق وهذا الصمت ومحاولة احتواء كل حراك لمناصرة هذه القضية"، داعيا السلطة إلى "السماح للشعب بالتعبير عن موقفه" من القضية الفلسطينية.

ثم دعا المتجمعين إلى الانصراف بهدوء، "لأننا لا نريد للجزائريين أن يتشابكوا، ولكن نريدهم أن يتوحدوا من أجل فلسطين".

سوريا

ندد متظاهرون في مدينة حماة بما يتعرض له أهالي قطاع غزة من جرائم وانتهاكات على يد جيش الاحتلال منذ نحو عام ونصف العام.

ورفع المتظاهرون -الذين تجمعوا في ساحة العاصي (وسط المدينة)- لافتات تندد بالصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الأهالي في غزة، كما دعوا إلى رفع الحصار عن القطاع ووقف الحرب الإسرائيلية عليه.

كما خرجت مظاهرة أخرى في العاصمة دمشق إسنادا لغزة ودرعا وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهما.

اليمن

جدد أهالي مدينة تعز اليمنية استنكارهم لاستمرار القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة، وطالبوا بسرعة إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.

وفي وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة، دعا المتظاهرون مجلس الأمن والمنظمات الدولية للقيام بدورها أمام ما يجري في غزة من إبادة جماعية.

كما نددوا بالصمت العربي مطالبين الحكام العرب باتخاذ موقف حاسم إزاء ما يحدث في غزة من جرائم على يد الاحتلال الإسرائيلي.

الأردن

خرجت مظاهرة عارمة قرب السفارة الأميركية في الأردن، نصرة لغزة وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي والدعم الأميركي له.

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العراق

وشارك عراقيون بالعاصمة بغداد في وقفة احتجاجية تنديدا بالإبادة وعمليات التهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

وشجب المشاركون في الوقفة -التي نظمت في باحة جامع الجبار بمنطقة حي الخضراء غرب بغداد- ما وصفوها بسياسة التجويع والقتل الممنهج في القطاع.

كما نددوا بالصمت العربي والدولي تجاه الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال، مطالبين بموقف موحد ينهي معاناة الفلسطينيين.

وقفة بمخيم برج البراجنة في لبنان، إسناداً لغزة وتنديداً بمــــجــــــــــازر الاحتلال. pic.twitter.com/GpeMWjI1Yo — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 4, 2025

لبنان

خرجت مسيرات بمخيمي عين الحلوة وبرج البراجنة في لبنان، إسنادا لغزة وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بالقطاع.

تظاهرة في العاصمة الليبية طرابلس؛ إسناداً لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال. pic.twitter.com/SN74FuZWw2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 4, 2025

ليبيا

خرجت مظاهرة في العاصمة الليبية طرابلس نصرة لغزة وللمطالبة بوقف العدوان المتواصل على القطاع.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد توعد الأحد الماضي بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.