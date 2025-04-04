حماس: الاحتلال يشن حرب تجويع معلنة هدفها الإبادة والتهجير

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة بشن "حرب تجويع معلنة" على سكان غزة، مؤكدة أن تصعيد عملياته هدفه "تطبيق خطط الإبادة والتهجير" على سكان القطاع المحاصر.

وقالت الحركة -في بيان لها- إن "حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو تواصل حرمان أكثر من مليوني إنسان من الماء والغذاء والدواء في حرب تجويع معلنة".

وأشارت إلى أن حكومة نتنياهو دمرت مرافق مدنية، وآخرها محطة تحلية المياه في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وشددت الحركة على أن تصعيد الاحتلال العسكري يكشف أهدافه التي تتجاوز استعادة الأسرى إلى محاولة تطبيق خطط الإبادة والتهجير، وفق نص البيان.

وأضافت أن "وتيرة مجازر جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل تستمر في كافة مناطق قطاع غزة".

وأكدت أن "شعبنا لن يخضع للإرادة الفاشية، وسيُفشل بثباته المخططات التي تستهدف تصفية قضيته ووجوده على أرضه".

وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.