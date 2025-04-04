أطباء بلا حدود: مصدومون من مقتل موظف ثانٍ في غزة خلال أسبوعين

عبرت منظمة "أطباء بلا حدود" عن صدمتها وحزنها، اليوم الجمعة، لمقتل أحد أفراد طاقمها بقطاع غزة، ليكون بذلك الموظف الـ11 في المنظمة الذي يُقتل منذ بدء الحرب قبل 18 شهرا، والثاني منذ استئناف القصف الإسرائيلي الشهر الماضي.

وأفادت المنظمة بأنها علمت بـ"مقتل حسام اللولو بطريقة وحشية في غارة جوية إسرائيلية صباح الأول من أبريل/نيسان الجاري، جنوب غرب دير البلح".

وأضافت أن زوجة اللولو وابنتهما البالغة من العمر 28 سنة قتلا أيضا أثناء الهجوم الإسرائيلي المروع، مشيرة إلى أنه خلّف وراءه ولدين.

وأشادت المنظمة باللولو وتفانيه وتواضعه ورعايته الصادقة لمن حوله، لافتة إلى أنه قتل مع مئات آخرين في أنحاء قطاع غزة منذ استئناف القوات الإسرائيلية هجماتها في 18 مارس/آذار.

ودعت "مجددا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار فورا وحماية المدنيين"، مشددة على "ضرورة أن يتوقف سفك الدماء هذا".

يذكر أن حسام اللولو البالغ من العمر 58 عاما، كان قد التحق بمنظمة أطباء بلا حدود في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بصفته حارسا في وحدة الطوارئ التابعة للمنظمة في خان يونس.

وقُتل مئات عمال الإغاثة خلال الحرب على غزة.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل نحو 1300 فلسطيني وأصابت ما يقرب من 3 آلاف آخرين، معظمهم أطفال ونساء.