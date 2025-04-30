وزير الإعلام السوري: اعتداءات إسرائيل خطر على الشعب وتطلعاته

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن الاعتداءات الإسرائيلية تشكل خطرا على الشعب السوري وتطلعاته بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدا أن الدبلوماسية السورية طالبت بوقفها.

جاء ذلك في تعليق المصطفى على أحداث منطقة أشرفية صحنايا بريف العاصمة دمشق، والتي وصفها المفتي العام للبلاد أسامة الرفاعي بـ"الفتنة التي يشعلها أعداء الوطن والأمة".

وأوضح المصطفى -في حديثه للجزيرة- أن الأمن السوري فوجئ بهجوم مجموعات خارجة عن القانون في صحنايا، مشددا على ضرورة حماية المواطنين السوريين وإبعادهم عن أي مواجهات تأخذ منحى طائفيا.

وأشار إلى وجود بعض الأصوات التي ترفض نهج الحكومة وتحاول معاداة الدولة السورية التي أكدت أن مبدأ السلم الأهلي أولوية بالنسبة لها.

ووفق الوزير، فإن الحكومة تعمل على ضمان تمثيل كل المكونات السورية في تسيير الشؤون العامة، لافتا إلى أن الاجتماعات التي تعقدها تأتي في إطار استمرار نهج الحوار، مثل اللقاء مع فعاليات السويداء وغيرها.

وأكد أن الدبلوماسية السورية سعت إلى التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بوقفها.

وكان مصدر في وزارة الداخلية السورية أكد للجزيرة في وقت سابق مقتل 16 عنصرا من الأمن العام السوري في هجوم على مقر أمني بأشرفية صحنايا في ريف دمشق.

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بدورها، قالت قناة الإخبارية السورية -نقلا عن مدير مديرية الأمن العام في ريف دمشق- إن العملية الأمنية في أشرفية صحنايا ضد ما وصفها بـ"العصابات الخارجة عن القانون" قد انتهت، مؤكدا القبض على عدد من الخارجين عن القانون استهدفوا عناصر الأمن العام في المنطقة.

وفي ظل هذه التطورات، ذكرت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل شنت 7 غارات جوية على المنطقة منذ صباح اليوم الأربعاء.

بدوره، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زامير "أصدر تعليماته بالاستعداد لضرب أهداف للنظام في سوريا إذا لم يتوقف العنف ضد الدروز".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت -أمس الثلاثاء- عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة بحي جرمانا الذي يقطنه دروز جنوب العاصمة دمشق.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاشتباكات جاءت على خلفية انتشار مقطع صوتي مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما تلاه من تحريض وخطاب كراهية على مواقع التواصل الاجتماعي.