قاض أميركي يأمر بالإفراج عن الطالب الفلسطيني محسن مهداوي

أصدر قاض فدرالي أميركي، اليوم الأربعاء، أمرا بالإفراج عن محسن مهداوي، الطالب الفلسطيني الذي اعتُقل هذا الشهر أثناء حضوره مقابلة ضمن إجراءات منحه الجنسية الأميركية، على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية مناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي كلمة ألقاها أمام مقر المحكمة بعد الإفراج عنه، ندد مهداوي بسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتهمها منظمات حقوقية باستهداف طلاب ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

وقال مهداوي: "لست خائفا منك يا ترامب"، مضيفا: "إن لم يكن هناك خوف، فبِم يُستبدل؟ بالمحبة. المحبة هي سبيلنا".

وتساءل مهداوي: "ماذا فعلوا لي؟ لقد أوقفوني. ما السبب؟ لأنني رفعت صوتي وقلت: لا للحرب، نعم للسلام"، متهما إدارة ترامب بـ"انتهاك الدستور الأميركي" باستهدافها النشطاء بناءً على آرائهم السياسية.

وكان مهداوي، المقيم في الولايات المتحدة قانونيا منذ عام 2015، مهددا بالترحيل قبل أن يتدخل القضاء ويصدر أمرا تقييديا يمنع ترحيله أو نقله من ولاية فيرمونت إلى حين صدور قرار نهائي في قضيته.

وأوقفت السلطات الأميركية مهداوي في 14 أبريل/نيسان أثناء حضوره المقابلة الخاصة بطلب الجنسية، وفق شكوى تقدم بها محاموه، مشيرين إلى أن موكلهم من مواليد الضفة الغربية المحتلة، ويُفترض أن يتخرج الشهر المقبل.

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ويعد مهداوي من أبرز الطلاب الناشطين في جامعة كولومبيا، حيث شارك في تأسيس مجموعة طلابية فلسطينية إلى جانب زميله محمود خليل، الذي اعتُقل بدوره في مارس/آذار 2025.

وتأتي هذه القضية في سياق حملة متصاعدة تشنها السلطات الأميركية على الطلاب والناشطين المناصرين للقضية الفلسطينية.

وكان ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو قد اتهما الطلاب المتظاهرين بـ"دعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، عقب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023. كما تتهم إدارة ترامب الجامعات الأميركية بـ"الفشل في التصدي لمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي".

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ما أسفر عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.