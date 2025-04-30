25 شهيدا بغزة والقسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال

استشهد 25 فلسطينيا في غارات استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، في حين خاضت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شمالي القطاع.

وأكد مراسل الجزيرة انتشال جثمان شهيد في حي الشجاعية ووقوع إصابات في حي التفاح شرق مدينة غزة بفعل قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغت 52 ألفا و400 شهيد و118 ألفا و14 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.

وذكرت الوزارة في بيان -اليوم الأربعاء- أن 35 شهيدا و109 مصابين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل وانعدام الإمكانيات.

اشتباكات من المسافة صفر

وفي تطور ميداني آخر، أعلنت كتائب القسام أن مقاتلي النخبة خاضوا اشتباكات من مسافة صفر مع قوات الاحتلال شرق مدينة بيت حانون شمالي القطاع في معارك وصفتها بـ"العنيفة".

وتأتي هذه التطورات بعد أن استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية منذ 18 مارس/آذار الماضي عقب تنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

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ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي يتعرض قطاع غزة لحصار خانق وظروف إنسانية كارثية بدعم أميركي مطلق، في وقت تحذر فيه منظمات حقوقية دولية من خطر المجاعة وتفشي الأوبئة في صفوف المدنيين المحاصرين.