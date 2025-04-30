أخبار|فيتنام

عرض عسكري ضخم في احتفال فيتنام بمرور 50 عاما على نهاية الحرب

Soldiers march during a parade marking the 50th anniversary of the fall of Saigon and the end of the Vietnam War in Ho Chi Minh City on April 30, 2025.
أكثر من 13 ألف شخص شاركوا في العرض العسكري (الفرنسية)
30/4/2025

شهدت شوارع وسماء مدينة هوشي منه بجنوبي فيتنام اليوم الأربعاء عرضا عسكريا ضخما احتفالا بمرور 50 عاما على سقوط سايغون، الحدث الذي مثّل إعادة توحيد البلاد تحت رعاية الحزب الشيوعي.

وحلّقت في سماء المدينة طائرات مقاتلة ومروحيات تحمل أعلاما، في حين تقدّمت المواكب المشاركة في العرض العسكري دبّابة عليها صورة الزعيم الثوري هو شي منه، الذي باتت سايغون تحمل اسمه.

وشارك أكثر من 13 ألف شخص في العرض العسكري في المدينة التي استسلم فيها الجنوب المؤيّد للولايات المتحدة يوم 30 أبريل/نيسان 1975، لتنتهي بذلك إحدى أهم حلقات الحرب الباردة.

وبقي الآلاف من الناس -بمن فيهم عائلات بأطفال صغار وكبار السن- في الشوارع طوال الليل، وهم يرتدون قمصانًا مطبوعة بعلم فيتنام، يتشاركون الطعام في انتظار العرض الاحتفالي.

وقالت تران هوانغ ين، وهي شابة من سكان المدينة تبلغ من العمر 22 عاما، وقد ارتدت الزي التقليدي أمام قصر الاستقلال الذي كان مقر إقامة رئيس فيتنام الجنوبية "نقضي وقتا ممتعا". وأضافت "هذا أمر يحدث مرة واحدة فقط في العمر".

ومنذ أيام يسود جو احتفالي المدينة الكبرى، حيث ترفرف مجموعة كبيرة من الأعلام بما في ذلك العلم الأحمر والأزرق، والذي تتوسطه نجمة ذهبية، لجيش الفيت كونغ.

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ويحتفل الحزب الشيوعي يوم 30 أبريل/نيسان من كل عام بـ"يوم إعادة التوحيد".

Chinese soldiers participate in a parade during the celebration for the 50th anniversary of the end of the Vietnam War on Wednesday, April 30, 2025, in Ho Chi Minh City, Vietnam. (AP Photo/Richard Vogel)
حضور صيني لافت في احتفالات فيتنام (أسوشيتد برس)

حضور صيني

وللمرة الأولى شارك في احتفالات فيتنام بـ"يوم إعادة التوحيد" جنود صينيون.

وشارك أكثر من 300 ألف جندي صيني في النزاع الدموي، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، حيث قدموا دعما حيويا للدفاع الجوي، وساعدوا هوشي منه وقواته خصوصا فيما يتعلق بالإمدادات والجانب اللوجستي.

بعد أربع سنوات فقط من نهاية حرب فيتنام، غزت الصين البلاد، لكن قوات هانوي دفعتها للتراجع.

وقال زاك أبو زا، أستاذ في الكلية الوطنية للحرب في واشنطن والمتخصص في سياسة جنوب شرق آسيا، "أعتقد أن هانوي تشير إلى أنها تعترف بمساهمة الصين التاريخية"، وأضاف "كما أنها وسيلة أخرى للإشارة: لا تعتقدوا أن سياستنا الخارجية تتجه نحو الأميركيين فقط".

وبعد سنوات من نهاية الحرب، أعادت الولايات المتحدة وفيتنام بناء العلاقات ليصبحا شريكين تجاريين قويين. ولكن هانوي حرصت على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من بكين وواشنطن.

وقال القائد الأعلى للحزب الشيوعي تو لام بخطاب قبل عرض اليوم الأربعاء "نحن مدينون بنجاحنا.. للدعم الهائل من الاتحاد السوفياتي والصين.. وللتضامن من لاوس وكمبوديا"، كما أشاد بـ"الأشخاص التقدميين في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشعب الأميركي".

A float depicting a tank is carried in a parade celebrating the 50th anniversary of the end of the Vietnam War in Ho Chi Minh City, Vietnam, Wednesday, April 30, 2025. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

Vietnamese dancers perform during a parade celebrating the 50th anniversary of the end of the Vietnam War in Ho Chi Minh City, Vietnam, Wednesday, April 30, 2025. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

epa12064000 People holding flags march during a parade marking the 50th anniversary of the Liberation of the South and National Reunification Day, in Ho Chi Minh City, Vietnam, 30 April 2025. Vietnamese Reunification Day is observed annually on 30 April. EPA-EFE/STRINGER

epa12064002 People holding flags march during a parade marking the 50th anniversary of the Liberation of the South and National Reunification Day, in Ho Chi Minh City, Vietnam, 30 April 2025. Vietnamese Reunification Day is observed annually on 30 April. EPA-EFE/STRINGER

HO CHI MINH CITY, VIETNAM - APRIL 28: People shop for handheld Vietnamese national flags and patriotic accessories at a street stall ahead of the official celebrations on 30th April on April 28, 2025, in Ho Chi Minh City, Vietnam. (Photo by Thanh Hue/Getty Images)

A float carrying a portrait of the late Vietnamese revolutionary leader Ho Chi Minh takes part in a parade during the 50th anniversary celebration of the end of the Vietnam War Wednesday, April 30, 2025, in Ho Chi Minh City, Vietnam. (AP Photo/Achmad Ibrahim)

المصدر : الجزيرة + الفرنسية

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