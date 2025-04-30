عاجل | يديعوت أحرونوت: 12 مصابا بحالات اختناق بسبب الحرائق المندلعة في القدس والإسعاف الإسرائيلي يرفع حالة التأهب
30/4/2025-|آخر تحديث: 30/4/202503:04 م (توقيت مكة)
يديعوت أحرونوت: 12 مصابا بحالات اختناق بسبب الحرائق المندلعة في القدس والإسعاف الإسرائيلي يرفع حالة التأهب
القناة 12 الإسرائيلية:
القناة 12 عن كاتس: نعيش حالة طوارئ قومية ويجب بذل كل الجهود الممكنة للإنقاذ والسيطرة على الحرائق
القناة 12 الإسرائيلية: كاتس يأمر رئيس الأركان ببذل جهود لمساندة فرق الإطفاء في التعامل مع الحرائق بجبال القدس
القناة 12 الإسرائيلية: استدعاء طائرات من سلاح الجو للمساهمة في إخماد الحرائق المندلعة في جبال القدس
المصدر : الصحافة الإسرائيلية