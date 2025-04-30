إصابات في حرائق بالقدس وإسرائيل تتجه لطلب المساعدة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 12 شخصا أصيبوا اليوم الأربعاء باختناق جراء الحرائق المندلعة في جبال القدس المحتلة.

وأضافت الصحيفة أن اسرائيل تتجه لطلب المساعدة من 5 دول من بينها قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا.

وأظهرت مقاطع مصورة وصول النيران إلى طريق رئيسي في القدس وتدخل طائرات في محاولة لإخمادها.

في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه جرى استدعاء طائرات من سلاح الجو للمساهمة في إخماد الحرائق المندلعة في جبال القدس.

هروب ونزوح بشارع رقم 1 بالقدس بسبب الحرائق

فقدت السيطرة على الحرائق بعدة مناطق .

" ظلموا فابتلاهم الله، ولا تحسبنّ الله غافلًا عمّا يعمل الظالمون.” pic.twitter.com/bDoc9IulLc — عبدالله العطار abdallah alattar (@abdallahatar) April 30, 2025

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوضع فرقة من الجيش في حالة تأهب قصوى لإنقاذ العالقين واستدعاء شاحنات إطفاء عسكرية.

ونقلت القناة 12 عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل تعيش حالة طوارئ قومية، مضيفا أنه يجب بذل كل الجهود الممكنة للإنقاذ والسيطرة على الحرائق.

وأفاد المصادر نفسه بأن كاتس أمر رئيس الأركان إيال زامير ببذل جهود لمساندة فرق الإطفاء في التعامل مع الحرائق.

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وكانت حرائق كبيرة اندلعت مؤخرا في المنطقة ما بين القدس المحتلة وتل أبيب نتيجة ارتفاع الحرارة والرياح النشطة.