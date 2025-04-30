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عاجل | مصدر عسكري بالجيش السوداني للجزيرة: ارتفاع عدد الجنود القتلى في قصف مليشيا الدعم السريع بمدينة كوستي إلى 11

30/4/2025-|آخر تحديث: 30/4/202507:57 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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