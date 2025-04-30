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عاجل | رويترز عن وزير الإعلام الباكستاني: لدينا معلومات استخبارية موثوقة بأن الهند ستشن هجوما خلال 24 إلى 36 ساعة

30/4/2025-|آخر تحديث: 30/4/202512:08 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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