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عاجل | ترامب: 3 مهاجرين غير نظاميين فقط عبروا حدودنا خلال الـ100 يوم الماضية

30/4/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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