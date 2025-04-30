عاجل,
أخبار

عاجل| الخارجية السورية: نرفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية

30/4/2025-|آخر تحديث: 30/4/202507:41 م (توقيت مكة)

الخارجية السورية:

  • نرفض جميع أشكال التدخل الخارجي في شؤوننا الداخلية.
  • دعوات جماعات خارجة عن القانون شاركت في عنف للمطالبة بما يسمى حماية دولية غير شرعية ومرفوضة.
  • هذه المناشدات من أطراف تعمل خارج إطار القانون محاولة واضحة لتدويل وضع تعالجه مؤسسات الدولة.
  • هذه الأفعال تهديد مباشر لوحدة البلاد وتقوض الجهود الوطنية لاستعادة الأمن والاستقرار.
  • سوريا تؤكد التزامها بحماية كل مكونات الشعب السوري دون استثناء ومنهم أبناء الطائفة الدرزية.
  • الحكومة أكدت تقديرها للدور المسؤول لمشايخ من الطائفة الدرزية في وأد الفتنة وحفظ السلم الأهلي.
  • نجدد التأكيد على أن جميع القضايا الوطنية تعالج بآليات وطنية فقط ونرفض أي إملاءات خارجية.
  • سيادة سوريا ليست موضع نقاش أو تفاوض.
المصدر : الجزيرة

إعلان