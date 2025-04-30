ترامب يتوعد باتخاذ "إجراء قانوني" ضد صحيفة نيويورك تايمز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه يدرس إمكان اتخاذ إجراء قانوني ضد صحيفة نيويورك تايمز، في أحدث هجوم على إحدى وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.

وانتقد ترامب -في منشور على منصته تروث سوشال- الطريقة التي تعاملت بها الصحيفة مع دعواه القانونية على شركة باراماونت المالكة لشبكة "سي بي إس"، وقال إن تغطيتها الصحفية "تجعلهم مسؤولين عن التدخل غير المشروع، بما في ذلك في الانتخابات، وندرس ذلك باهتمام".

والدعوى المقامة على باراماونت، محورها مقابلة أجراها برنامج "60 دقيقة" مع المرشحة الديمقراطية السابقة كامالا هاريس قبل الانتخابات العام الماضي، والتي يقول ترامب إنها حررت لإبطال رد محرج.

وقال ترامب، إن "القضية التي لدينا ضد برنامج 60 دقيقة وسي بي إس وباراماونت، هي قضية رابحة فعلا".

وأضاف "تزعم صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة التي تعتمد الأخبار الكاذبة سواء في الكتابة أم في استطلاعات الرأي، أن الناس قالوا، إن القضية لا أساس لها من الصحة".

وتابع "لم يحدث شيء مثل هذا من قبل، خلق إجابة لمرشح رئاسي بشكل غير قانوني، وعليهم أن يدفعوا ثمن ذلك، وعلى صحيفة التايمز أيضا أن تتحمل مسؤولية سلوكها غير القانوني المحتمل".

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وأفادت وسائل إعلام أميركية عدة في الأيام الأخيرة، أن إدارة شركة باراماونت وافقت على خطط للتوصل إلى تسوية مع ترامب، للمساعدة في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية على بيع الشركة لشركة أخرى.

وفي تقاريرها عن التسوية المحتملة، قالت وسائل إعلام منها صحيفة نيويورك تايمز، إن العديد من المحللين القانونيين ينظرون إلى قضية ترامب على أن لا أساس لها من الصحة، ومن المرجح أن تُفرض أو تفشل في ظل الحماية الواسعة لحرية الصحافة.