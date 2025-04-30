الحوثيون يهاجمون يافا ويقصفون بالمسيّرات حاملة طائرات أميركية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الأربعاء أنها هاجمت أهدافا عسكرية إسرائيلية في يافا المحتلة، واستهدفت حاملة الطائرات الأميركية "فينسون" في البحر العربي.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع -في بيان- إنهم نفذوا ما وصفها بعملية مزدوجة على أهداف حيوية وعسكرية إسرائيلية في يافا المحتلة.

وأضاف سريع أن جماعة الحوثي استهدفت أيضا حاملة الطائرات الأميركية فينسون وقطعها الحربية في البحر العربي بعدد من الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن استهداف الحاملة "فينسون" جاء بعد عملية أجبرت حاملة الطائرات "ترومان" على المغادرة.

وأكد أن من نتائج استهداف الحاملة "ترومان" إسقاط طائرة "إف-18" وإفشال هجوم جوي أميركي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة استأنفت في 15 مارس/آذار الماضي هجماتها على اليمن عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب للجيش بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

لكن جماعة الحوثي تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها، قائلة إنه رد على استئناف إسرائيل منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.