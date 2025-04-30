إيران تعدم "جاسوسا" أدين بالضلوع في عمليات نفذها الموساد

أفادت وسائل إعلام رسمية في إيران بأن السلطات نفذت اليوم الأربعاء حكم الإعدام في "جاسوس" أدانته محكمة بالضلوع في عمليات نفذها الموساد الإسرائيلي وأسفرت إحداها عن مقتل قيادي في الحرس الثوري.

وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية إن محسن لنغرشين، الذي وصفته بأنه "جاسوس رفيع المستوى"، قدم دعما عملياتيا لمهمات عدة نفذها الموساد في إيران.

وأضافت الوكالة أن لنغرشين كان مسؤولا خلال عامين قضاهما جاسوسا عن أفعال مهمة منها دعم عمليات إرهابية، وتواجده في موقع اغتيال القيادي في الحرس الثوري العقيد حسن صياد خدايي في 2022.

كما قالت وكالة أنباء ميزان إن المدان قدم دعما عملياتيا لهجوم على مركز صناعي في أصفهان له صلة بوزارة الدفاع.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، فإن محسن لنغرشين اعترف بالذنب في الاتهامات المنسوبة إليه.

وخلال السنوات الماضية، أعدمت السلطات العديد ممن أدينوا بالتجسس وتسهيل عمليات نفذها الموساد الإسرائيلي في إيران.

واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء عمليات اغتيال استهدفت في السنوات الماضية علماء نوويين وعسكريين وهجمات أخرى استهدفت تقويض برنامجها النووي.