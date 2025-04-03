مواجهات بتل أبيب خلال مظاهرات تطالب باستعادة الأسرى

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مواجهات وقعت مساء اليوم الخميس في تل أبيب بين الشرطة ومحتجين يطالبون بوقف الحرب واستعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وقبيل المواجهات، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الشرطة هددت المتظاهرين باستخدام القوة ما لم يتم إخلاء المكان.

ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، شارك مئات في المظاهرات التي خرجت في وسط تل أبيب.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف الحرب وإعادة كل الأسرى، وتتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعريض حياة المحتجزين المتبقين في غزة للخطر بعد أن استأنفت حكومته العمليات العسكرية بالقطاع.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة المظاهرات المطالبة بوقف الحرب وإعادة الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، ولكن نتنياهو توعد بزيادة الضغط العسكري على غزة، مدعيا أن ذلك سيجبر حركة حماس على إعادة المحتجزين.

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن والدة أسيرين في غزة أن الوزراء في حكومة بنيامين نتنياهو منفصلون عن الواقع وأنه حان وقت إنهاء الحرب وإعادة كل "المخطوفين".

كما نقلت الصحيفة عن والدي الجندي الأسير متان أنغريست أنهما سينشران فيديو للحظة "خطفه" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسيذهبان حتى النهاية لإعادته.

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وقالت والدة الجندي أنها شعرت خلال لقائها نتنياهو أنه لا يعرف شيئا عن وضع ابنها.