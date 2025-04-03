ملك الأردن: تهجير الفلسطينيين يهدد الاستقرار الإقليمي

قال ملك الأردن عبد الله الثاني -اليوم الخميس- إن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي برمته.

وطالب عبد الله الثاني -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين– بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فورا.

ودعا الملك المجتمعَ الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من المأساة الإنسانية، وضرورة استعادة وقف إطلاق النار واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفت إلى أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من التوتر وتقوض فرص السلام، مؤكدا أن "الطريق الوحيد للسلام في المنطقة هو عبر حل الدولتين الذي يضمن الأمن والسلام لجميع الأطراف".

دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب مباحثات في برلين، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح وإجراءات فورية لوقف المأساة الإنسانية في #غزة، والتي وصلت إلى مراحل لا يمكن وصفها#الأردن #ألمانيا pic.twitter.com/CIUxJrqnKN — RHC (@RHCJO) April 3, 2025

من جهته، أكد المستشار الألماني الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

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ودعا شولتس إلى "إطلاق سراح الرهائن" والعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن هناك تركيزا على "ضرورة وضع حد للحرب وإطلاق عملية سياسية والانخراط في إعادة الإعمار".

ويأتي ذلك في حين تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ودمارا هائلا ومجاعة متفاقمة تخنق القطاع المحاصر.