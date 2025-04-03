عشرات الشهداء بمجازر في غزة وخان يونس والاحتلال ينذر جباليا بالإخلاء

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 41 فلسطينيا جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة منذ فجر اليوم الخميس، بينما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق جديدة في جباليا وبيت حانون بمحافظة شمال غزة.

وفي مدينة غزة، قالت قناة الأقصى الفضائية إن 15 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف مربع سكني كامل في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي المدينة.

من جهته، أكد مراسل الجزيرة استشهاد 3 وإصابة آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على دورية للشرطة وسط المدينة.

والشهداء هم 3 من عناصرالشرطة وضباطها كانوا يؤدون عملهم إضافة إلى طفل من المارة. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفاد المراسل باستشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منزل وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة شمالي المدينة.

وكان القصف الإسرائيلي أمس الأربعاء أودى بحياة 22 شهيدا، بينهم 9 أطفال، كانوا نازحين في مركز صحي تابع لوكالة الأونروا وسط مخيم جباليا. وقد أظهرت لقطات خاصة حصلت عليها الجزيرة اللحظات الأولى بعد القصف.

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إنذارات إسرائيلية

وفي سياق متصل، أنذر جيش الاحتلال بإخلاء مناطق جديدة بمحافظة شمال غزة، بما يشمل مخيم جباليا و9 أحياء في بلدتي جباليا وبيت حانون.

وفي بيان عبر منصة إكس، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "على سكان أحياء تل الزعتر، والنور، والروضة، والسلام، والنهضة، والتفاح، والزهور، والشيخ زايد، والمنشية، ومخيم جباليا، الإخلاء فورا".

وأضاف "هذا إنذار مسبق وأخير" قبل الهجوم على هذه الأحياء والمناطق التي تتبع بلدتي بيت حانون وجباليا.

وادعى أدرعي أنه "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في مدينة غزة"، في حين لا يوجد في غزة أماكن إيواء.

وتتابعت الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء من مناطق مختلفة في قطاع غزة، فقد وجه الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بإخلاء أحياء عدة في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، من بينها مشروع بيت لاهيا، وأحياء الشيخ زايد والمنشية وتل الزعتر.

وتبع ذلك إنذار آخر بإخلاء كامل محافظة رفح و3 بلدات في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ويمثل التصعيد الإسرائيلي الراهن، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

والأحد، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل حتى ظهر الثلاثاء 1066 فلسطينيا وأصابت 2597 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.