مجزرة مروعة في حي التفاح و100 شهيد بغزة منذ فجر اليوم

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة بحق نازحين شرقي مدينة غزة، مما رفع عدد الشهداء بالقطاع إلى 100 منذ فجر اليوم الخميس.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 29 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 100 آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل للجزيرة إن عشرات المصابين تحت الأنقاض ولا تستطيع فرق الإنقاذ إخراجهم لانعدام الإمكانيات.

وأضاف محمود بصل أن أشلاء الأطفال تملأ المكان جراء المجزرة، واصفا ما يحدث في غزة بالجنون.

في المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أن المجمع الذي استهدفه في حي التفاح بغزة استخدمه مسلحون لتنفيذ عمليات ضد قواته، مكررا الذريعة نفسها التي استخدمها لتبرير المجزرة التي ارتكبها أمس عندما قصف عيادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تؤوي نازحين في جباليا شمالي القطاع مما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وبعد قليل من مجزرة مدرسة دار الأرقم، استهدف الطيران الإسرائيلي مدرسة فهد مما أسفر عن 3 شهداء، وفقا لمراسل الجزيرة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت أيضا مسجدا قرب مدرستي فهد ودار الأرقم في حي التفاح.

مشاهد مروعة.. اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة "دار الأرقم" بعد قصف الاحتلال المكان، وارتقاء 25 فلسطينياً وإصابة العشرات. pic.twitter.com/45Y9RbfUGK — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 3, 2025

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في غضون ذلك، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 100 فلسطيني استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، 58 منهم في مدينة غزة.

كما قالت المصادر إن 1263 استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ استئناف الحرب الإسرائيلية قبل 17 يوما.

وفي وقت سابق اليوم، قالت قناة الأقصى الفضائية إن 37 شهيدا وصلوا إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف حي الشجاعية شرقي المدينة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 وإصابة آخرين إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على دورية للشرطة وسط المدينة.

كما نفذ الاحتلال قصفا مدفعيا كثيفا على منطقة المغراقة وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع أيضا.

وفي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، أفاد المراسل باستشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منزل وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة شمالي المدينة.

تهجير مستمر

في الأثناء، تستمر قوات الاحتلال في تهجير الفلسطينيين من عدة مناطق في قطاع غزة.

واضطر مئات الآلاف إلى النزوح من مدينة رفح جنوبي القطاع مع توغل الدبابات الإسرائيلية في المنطقة.

كما نزح الآلاف من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة باتجاه أحياء أخرى في المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر سكان مناطق جديدة بمحافظة شمال غزة، بما يشمل مخيم جباليا و9 أحياء في بلدتي جباليا وبيت حانون، بإخلائها.

ووصف جيش الاحتلال الإنذار بالأخير، وقال إنه سيشن هجوما على هذه المناطق.

وتتابعت الإنذارات الإسرائيلية بالإخلاء من مناطق مختلفة في قطاع غزة، فقد وجه الجيش الإسرائيلي ألو أمس الثلاثاء بإخلاء أحياء عدة في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، من بينها مشروع بيت لاهيا، وأحياء الشيخ زايد والمنشية وتل الزعتر.

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وتبع ذلك إنذار آخر بإخلاء كامل محافظة رفح و3 بلدات في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة يوم 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل نحو 1300 فلسطيني وأصابت ما يقرب من 3000 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.