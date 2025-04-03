فوكس نيوز: الحوثيون أسقطوا 13 مسيّرة أميركية إم كيو-9

نقلت شبكة فوكس نيوز الخميس عن مصادر أن الحوثيين أسقطوا مسيّرة أميركية أخرى من طراز إم كيو-9، وهي الثالثة التي يسقطونها في اليمن الشهر الماضي.

وقالت المصادر إن الحوثيين أسقطوا ما لا يقل عن 13 طائرة مسيّرة أميركية منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة عن دائرة أبحاث الكونغرس أن تكلفة المسيرة الواحدة من طراز إم كيو-9 تصل إلى 30 مليون دولار.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أنها أسقطت مساء الأربعاء مسيّرة أميركية من هذا الطراز أثناء قيامها بما سمتها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت الجماعة إنها المسيرة الثانية من نوعها التي يتم إسقاطها في أجواء اليمن خلال 72 ساعة.

وأكد الحوثيون أنهم اسقطوا 17 مسيرة أميركية إم كيو-9 منذ بدء معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وهي التسمية التي يعتمدونها للعمليات العسكرية التي ينفذونها في البحر الأحمر دعما لغزة من أواخر العام 2023.

وتم إسقاط الطائرات المسيّرة الأميركية في مناطق بينها الحديدة ومأرب (شمال شرق) وصعدة (شمال)، بحسب البيانات العسكرية للجماعة.