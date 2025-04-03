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عاجل | الناطق العسكري باسم أنصار الله في اليمن: أسقطنا طائرة استطلاع أميركية من نوع إم كيو 9

3/4/2025

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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