عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في سوريا هدفها الحفاظ على أمن سكان الشمال

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحافظ على الغموض في عملياتنا لمفاجأة العدو وأفعالنا ستعبر عن نفسها

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: خلال عملياتنا في سوريا واجهنا بعض المخربين وقضينا عليهم

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجمات في سوريا على مواقع أسلحة شكلت تهديدا لنا

عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دولة #لبنان مسؤولة عما يجري في أرضها ومستمرون في الدفاع عن أمن مواطني إسرائيل

التفاصيل بعد قليل..