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عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا
3/4/2025
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نعمل على منع تمركز قوات معادية في جنوب سوريا
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في سوريا هدفها الحفاظ على أمن سكان الشمال
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحافظ على الغموض في عملياتنا لمفاجأة العدو وأفعالنا ستعبر عن نفسها
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: خلال عملياتنا في سوريا واجهنا بعض المخربين وقضينا عليهم
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نفذنا هجمات في سوريا على مواقع أسلحة شكلت تهديدا لنا
عاجل | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: دولة #لبنان مسؤولة عما يجري في أرضها ومستمرون في الدفاع عن أمن مواطني إسرائيل
التفاصيل بعد قليل..
المصدر : الجزيرة