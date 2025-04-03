تركيا: إسرائيل تغذي الإرهاب والفوضى وعليها التوقف عن مهاجمة سوريا

قالت تركيا الخميس إن إسرائيل تشكل ما وصفته بأكبر تهديد لدول المنطقة و"تعمل على تغذية الإرهاب والفوضى"، وطالبتها بالتوقف عن تقويض الاستقرار في سوريا.

واعتبر بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية أن "إسرائيل تشكل أكبر تهديد لأمن منطقتنا بهجماتها على السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية لدولها".

وجاء في البيان "التساؤل واجب عن سبب انزعاج إسرائيل من تطورات سوريا ولبنان التي تحمل آمالا كبيرة للاستقرار".

وأضاف أن "على إسرائيل التوقف عن تقويض الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا".

وتابع "غارات إسرائيل الأربعاء على مواقع سورية لا يمكن فهمها بعيدا عن نهجها الذي يتغذى على الصراع".

يذكر أن إسرائيل تشن غارات وهجمات على مناطق مختلفة في سوريا.

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) -اليوم الخميس- عن استهداف طائرات حربية إسرائيلية مواقع عسكرية في محيط مدينة الكسوة بريف دمشق.

ونقل التلفزيون السوري أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا اللواء 75 قرب مدينة الكسوة.

وجاءت هذه الغارات بعد أقل من 24 ساعة على سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مواقع في دمشق وحمص وحماة

وطالبت الخارجية التركية إسرائيل بوقف سياساتها التوسعية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها لإرساء الأمن بالمنطقة.

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سياسات عدوانية

وقالت إن "إسرائيل تلعب دور المزعزع الاستراتيجي في المنطقة، مما يؤدي إلى الفوضى ويغذي الإرهاب".

في ذات السياق، اعتبرت الخارجية التركية أن تصريحات الوزراء الإسرائيليين تجاه تركيا "تعكس السياسات العدوانية والتوسعية لحكومتهم العنصرية"

وقالت إن "التصريحات الاستفزازية التي يطلقها الوزراء الإسرائيليون تجاه بلادنا تعكس حالتهم النفسية".

وبخصوص القضية الفلسطينية، قالت الخارجية التركية إنه "من غير الممكن أن يخفي الوزراء الإسرائيليون الإبادة الجماعية التي يرتكبونها في غزة".

واعتبرت أنه من "المهم أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في إيقاف عدوان إسرائيل المتهور على نحو متزايد".