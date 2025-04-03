عاجل,
أخبار|الولايات المتحدة الأميركية

عاجل| البيت الأبيض: بلدنا خسر ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور العالية

3/4/2025-|آخر تحديث: 3/4/202512:23 ص (توقيت مكة)

البيت الأبيض:

  • بلدنا خسر ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور العالية.
  • هناك عجز تجاري مزمن يدمر قدراتنا التصنيعية ويسرق وظائفنا.
  • الوضع الحالي بشأن العجز التجاري لا يطاق ولم يعد بإمكاننا تحمل هذا.
  • سجلنا نهاية العام الماضي عجزا تجاريا في السلع بلغ 1.2 تريليون دولار وهو أعلى مستوى بتاريخ العالم.
  • قاعدتنا الصناعية أفرغت من محتواها والرئيس محق بشأن ذلك
المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان