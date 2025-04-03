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عاجل| البيت الأبيض: بلدنا خسر ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور العالية
3/4/2025-|آخر تحديث: 3/4/202512:23 ص (توقيت مكة)
البيت الأبيض:
- بلدنا خسر ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور العالية.
- هناك عجز تجاري مزمن يدمر قدراتنا التصنيعية ويسرق وظائفنا.
- الوضع الحالي بشأن العجز التجاري لا يطاق ولم يعد بإمكاننا تحمل هذا.
- سجلنا نهاية العام الماضي عجزا تجاريا في السلع بلغ 1.2 تريليون دولار وهو أعلى مستوى بتاريخ العالم.
- قاعدتنا الصناعية أفرغت من محتواها والرئيس محق بشأن ذلك
المصدر : الجزيرة + وكالات