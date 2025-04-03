قصف بالصواريخ وغارات ليلية مكثفة على اليمن

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن قصفا أميركيا استهدف بصاروخين أبراج اتصالات في جبل نامة بمحافظة إب وسط اليمن، وأضافت أن 15 غارة أخرى ضربت مناطق متفرقة جنوب شرقي صعدة شمالي البلاد.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن "عدوانا أميركيا بغارة استهدفت سيارة مواطن في مديرية بلاد الروس في صنعاء".

وفي وقت سابق، قالت القناة ذاتها إن مقاتلات أميركية أغارت على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بالحديدة الساحلية غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة آخر.

وبحسب وسائل إعلام تابعة للجماعة، فقد قتل 61 مدنيا وأصيب 139 في العدوان الأميركي على اليمن منذ 15 مارس/آذار الماضي.

وكان يحيى سريع الناطق العسكري باسم أنصار الله، قد أعلن استهداف قطع حربية معادية، منها حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان في البحر الأحمر، ردا على العدوان الأميركي.

وأوضح سريع، أن هذا الاشتباك يعد الثالث خلال 24 ساعة، مجددا إصرار الجماعة على منع ملاحة السفن الإسرائيلية حتى وقف العدوان، ورفع الحصار عن غزة.

وفي 15 مارس/آذار المنصرم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أمر جيش بلاده بشن "هجوم كبير" على الحوثيين في اليمن، وهدد بـ"القضاء عليهم تماما".