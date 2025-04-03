صدمة وغضب.. أبرز ردود الفعل على رسوم ترامب التجارية

أعربت الكثير من دول العالم عن غضبها وصدمتها من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الأربعاء- فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق، في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة".

وتأمل إدارة ترامب تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد بالأسعار وتباطؤ اقتصادي، حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي ما يأتي أبرز ردود الفعل الأولية على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات بلاده من دول العالم أجمع، ولا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي.

كندا

تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالرد على رسوم ترامب، معتبرا أنها "ستغير جذريا" التجارة الدولية.

وقال كارني في أوتاوا "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة" معتبرا أن الرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات "ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين".

ألمانيا

دعا اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية (في آي سي) -الذي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاته- الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالهدوء" في رده على رسوم ترامب، مؤكدا أن "التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر".

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بينما ندد اتحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالرد عليها بقوة كونها "ستُسبب خسائر فادحة" ومناشدا إياه في الوقت نفسه "الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض".

كما حذر هذا الاتحاد الألماني من أن الخسارة لن تقتصر على بلاده بل ستطال المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها.

وناشد بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة "مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم" لكي يصبح الاتحاد الأوروبي "بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة".

إيطاليا

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن رسوم ترامب "إجراء سيئ" محذرة من أن اندلاع حرب تجارية لن يؤدي إلا إلى إضعاف الغرب.

وقالت ميلوني في بيان إن "فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئا ولا يصب في مصلحة أي من الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدي حتما لإضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى".

بريطانيا

أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أن المملكة المتحدة ما زالت ملتزمة بالتوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة "لتخفيف" تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشددا على أن لندن لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية في الحال.

بدورها، نددت جماعة الضغط المعنية بالتصنيع "ميك يو كي" بقرار ترامب، مؤكدة في بيان أن هذه الرسوم "مدمرة وستقضي على عقود من سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة من خلال شركاء تجاريين آخرين".

كذلك، نددت بقرار ترامب جمعيةُ مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، معتبرة إياه "إجراء مخيبا للآمال وربما ضارا".

البرازيل

أقر البرلمان البرازيلي قانونا يجيز للحكومة اتخاذ إجراءات للرد على أي قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنها تأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كل الصادرات البرازيلية.

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وأضافت أنها "بصدد تقييم كل الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".

أستراليا

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن رسوم ترامب "غير مبررة بتاتا" ومن شأنها أن تغير علاقة بلاده بالولايات المتحدة.

أيرلندا

أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن "الأسف الشديد" لفرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي، داعيا الدول الـ27 الأعضاء بالتكتل إلى الرد على واشنطن بطريقة "متناسبة".

كولومبيا

اعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أن "الحكومة الأميركية تعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عموما قد تزيد الإنتاج والثروة والعمالة. وبرأيي، قد يكون هذا خطأ فادحا".

الدانمارك

قال وزير الخارجية الدانماركي لارس راسموسن إن "الجميع استفادوا من التجارة العالمية، ولا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة شن حرب تجارية على أوروبا. لا أحد ينتصر، الجميع خاسرون" مؤكدا أن "أوروبا ستبقى موحدة وستقدم ردودا قوية ومتناسبة".

سويسرا

أكدت الرئيسة كارين كيلر-سوتر التي فرض ترامب على بلادها رسوما جمركية بنسبة 31% أن "المصالح الاقتصادية الطويلة الأمد لسويسرا تشكل الأولوية".

وأشارت كيلر-سوتر إلى أن "احترام القانون الدولي والتجارة الحرة أمران أساسيان" لفتت إلى أن برن "ستحدد بسرعة ما سيأتي بعد ذلك".

الصين

أعلنت الصين الخميس أنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على صادراتها، متعهدة باتخاذ "تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها".

وقالت وزارة التجارة في بيان إن الرسوم الجمركية الأميركية "لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة".

اليابان

حذرت اليابان الخميس من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين.

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وأعلن وزير التجارة والصناعة يوجي موتو أن طوكيو أبلغت واشنطن بأن الرسوم الجمركية إجراء "مؤسف جدا".

تايلند

أعلن رئيس الوزراء التايلندي بايتونغتارن شيناواترا الخميس أن بلاده لديها "خطة قوية" للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتحدة، مؤكدا أن بانكوك تأمل أن تنجح عبر التفاوض في خفض هذه التعرفات الباهظة البالغة نسبتها 36%.

كوريا الجنوبية

أعرب الرئيس بالإنابة هان داك سو عن أسفه لأن "حرب الرسوم الجمركية العالمية أصبحت حقيقة" متعهدا باستخدام جميع موارد الحكومة للتغلب على الأزمة التجارية.

الولايات المتحدة

في المقابل، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دول العالم أجمع من الرد على رسوم ترامب، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".

وقال الوزير مخاطبا قادة هذه الدول "استرخوا، وتحملوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنه إذا رددتم سيكون هناك تصعيد".