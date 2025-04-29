المغرب يدعم تحالف دول الساحل للوصول إلى المحيط الأطلسي

في خطوة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين اتحاد تحالف دول الساحل الأفريقي والمملكة المغربية، استقبل الملك محمد السادس مساء أمس وزراء خارجية مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وناقش معهم عددا من القضايا الهامة التي تتعلق بالأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

وقالت الوكالة الرسمية للأنباء في المغرب إن وزراء تحالف دول الساحل جدّدوا التزامهم بالانخراط في تسريع العمل من أجل تنفيذ مبادرة الملك محمد السادس الهادفة إلى استفادة دول الساحل من المحيط الأطلسي.

ويأتي لقاء الملك مع وزراء تحالف الساحل الأفريقي بعد عام ونصف عام من إعلانه مبادرة الأطلسي الهادفة إلى استفادة دول المنطقة من نافذة بحرية على المحيط الأطلسي لتشجيع التنمية الاقتصادية.

وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة في خطاب الملك محمد السادس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، حيث اقترح إطلاق مساعدة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، معتبرا أن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول المنطقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط، بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة.

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وعقب الاجتماع أعرب وزراء خارجية تحالف دول الساحل عن تقديرهم لموقف المغرب الذي تضامن معهم.

وقال وزير خارجية النيجر باكاري ياوو سانغاري إن المغرب أبدى تضامنه مع دول الساحل في وقت كانت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على وشك شن حرب عليها.