شاهد.. مؤيدون لفلسطين يهاجمون بن غفير داخل الكونغرس الأميركي

هاجم مؤيدون لفلسطين اليوم الثلاثاء وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يزور الولايات المتحدة وطاردوه داخل مبنى الكونغرس.

وظهر المؤيدون -في شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي- وهم يصرخون في وجه بن غفير ويطاردونه في ردهات الكونغرس واصفين إياه بـ"مجرم الحرب".

وقالت إحدى المحتجات مخاطبة الوزير اليميني الإسرائيلي المتطرف "قاتل.. مجرم حرب.. أنت قتلت عائلتي في غزة".

وواصل المتظاهرون صراخهم في وجه بن غفير مرددين مرارا وتكرارا عبارة "فلسطين حرة.. فلسطين حرة".

ولم يخف بن غفير الذي كان محاطا بمرافقين وحراس شخصيين غضبه وانفعاله حيث التفت مرارا مخاطبا المتظاهرين ورافعا يده قائلا "اذهبوا من هنا.. اذهبوا من هنا.. أنتم إرهابيون.. أنتم إرهابيون".

"أنت مجرم حرب".. مؤيدون لفلسطين يهاجمون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ويطاردونه داخل الكونغرس الأمريكي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/G4SlbOs5NY — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 29, 2025

يشار إلى أن بن غفير كان قد وصل الاثنين الماضي إلى الولايات المتحدة في زيارة هي الأولى من نوعها له كوزير منذ تسلمه مهامه نهاية 2022.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جو بايدن، قاطعت بن غفير، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، بسبب مواقفه المعارضة للسلام والداعية للحرب ولتجويع الفلسطينيين وتهجيرهم وإقامة مستوطنات بقطاع غزة بعد احتلاله.

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ولحظة وصوله إلى الولايات المتحدة، وجه إسرائيليون انتقادات إلى بن غفير، بسبب معارضته اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وفق مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.