قطر وبريطانيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة

دعا بيان قطري بريطاني مشترك للعودة الفورية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية.

واتفق البلدان في بيان مشترك بعد انتهاء جلسات الحوار الإستراتيجي الثاني بالدوحة، على العمل معا في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار، بالإضافة إلى تأييد التقدم الذي أحرز في عملية الإصلاح بلبنان.

كما اتفق الجانبان على العمل معا لمعالجة النزاع المدمر في السودان.

في البيان المشترك للحوار الاستراتيجي الثاني..

قطر وبريطانيا تدعوان إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار وإيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/lGXjNPCGia — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 29, 2025

وشدد البيان القطري البريطاني على دعم المسار الدبلوماسي في ما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أهمية الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وتحت شعار "شركاء من أجل المستقبل" استضافت العاصمة القطرية الدوحة جلسات الحوار الإستراتيجي القطري البريطاني السنوي الثاني، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية القطرية.

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وتأتي أعمال الحوار استكمالا للزخم الذي تولد عن زيارة الدولة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني إلى لندن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تلبية لدعوة الملك تشارلز الثالث وشهدت لقاءات رفيعة المستوى، تم على إثرها الاتفاق على سلسلة من المسارات لتعزيز الشراكة بين البلدين.