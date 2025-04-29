غوتيريش يدعو للتحلي بالشجاعة وتنفيذ حل الدولتين

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش -اليوم الثلاثاء- الدول الأعضاء بالمنظمة على "اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها نحو تنفيذ حل الدولتين" بين إسرائيل والفلسطينيين، قبل انعقاد مؤتمر دولي في يونيو/حزيران المقبل.

وقال غوتيريش -في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط- إن هذا الحل -وهو قضية محورية للسلام في المنطقة- يقترب من نقطة اللاعودة، داعيا الأعضاء إلى التحلي بالشجاعة واتخاذ خطوات لا رجوع عنها قبل فوات الأوان.

وتابع "في هذه الفترة من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، على الدول الأعضاء أن توضح كيف ستحقق التزامها بحل الدولتين ووعدها به". وأكد أهمية المؤتمر الدولي بهذا الشأن.

وتحدث الأمين العام الأممي عن الوضع في قطاع غزة مع العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك، مشيرا الى أنه تدهور "من سيئ إلى أسوأ، إلى ما يفوق التصور".

وبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -الذي ستتولى بلاده رئاسة المؤتمر بالاشتراك مع السعودية- إنه في مواجهة الحقائق على الأرض، لا بد من حماية احتمال قيام دولة فلسطينية، مؤكدا أن "الهدف واضح، إحراز تقدم في الاعتراف بفلسطين وتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت نفسه".

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وأضاف بارو "بهذه الطريقة سنتمكن من ضمان أمن إسرائيل واندماجها في المنطقة، مع الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم".

وتابع أن خارطة الطريق من أجل التنفيذ الفعال لحل الدولتين تتطلب أيضا نزع سلاح حركة حماس وإصلاح السلطة الفلسطينية وتشكيل هيكل حكومي يعتد به في قطاع غزة دون مشاركة حماس.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مؤخرا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن أن يحصل في يونيو/حزيران المقبل.

يُشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم حل الدولتين بحدود "آمنة ومعترف بها" في وقت يتطلع قطاع من الفلسطينيين إلى إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وتعترف بالدولة الفلسطينية نحو 150 دولة. وفي مايو/أيار 2024، اتخذت أيرلندا والنرويج وإسبانيا هذه الخطوة، تلتها سلوفينيا في يونيو/حزيران من العام ذاته.