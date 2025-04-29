غارات أميركية جديدة على اليمن والبنتاغون يتحدث عن نتائج هجماته

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تعرض العاصمة صنعاء ومدن أخرى لغارات جديدة، في حين قال الجيش الأميركي الثلاثاء إن غاراته الجوية على اليمن كبّدت الحوثيين خسائر كبيرة.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين -في نبأ عاجل- إن الطيران الأميركي شن 6 غارات على مديرية برط العنان في محافظة الجوف شمال اليمن، كما شن 4 غارات على مديرية سحار في محافظة صعدة (شمال البلاد).

من جهتها، أفادت وكالة أنباء سبأ التابعة للحوثيين بتعرض صنعاء فجر اليوم لسلسة غارات أميركية، بينها غارتان على مديرية بني حشيش.

يأتي ذلك غداة غارات أميركية جوية استهدفت منازل مواطنين بمنطقة ثقبان في مديرية بني الحارث التابعة لصنعاء، مما أدى إلى مقتل 12 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 4 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة التابعة لحكومة الحوثيين.

كما استهدفت غارات أميركية الاثنين مركزا لإيواء مهاجرين أفارقة في صعدة (شمال البلاد)، مما أدى إلى مقتل 68 مهاجرا وإصابة عشرات آخرين.

وعبّر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه البالغ إزاء الغارة الجوية التي استهدفت مركز احتجاز في ‎صعدة.

تصريحات البنتاغون

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن المقاتلات الأميركية قصفت أكثر من ألف هدف في اليمن، وقتلت قادة من الحوثيين "بمن فيهم مسؤولون عن الصواريخ والمسيرات".

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وقالت جماعة الحوثي، يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة شنت منذ منتصف مارس/آذار الماضي أكثر من 1200 غارة وقصف بحري، مما تسبب في مقتل وجرح مئات المدنيين.

كما أسفرت الغارات عن تدمير مبان مدنية بأحياء سكنية وموانئ ومرافق صحية وخزانات مياه ومواقع أثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفق الحوثيين.

في المقابل، تواصل جماعة الحوثي قصف إسرائيل، واستهداف السفن المرتبطة بها وحلفائها في البحر الأحمر، ردا على حرب الإبادة التي تشنها على الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.