عشرات الشهداء في مجازر بغزة وتدمير مسجد في مخيم النصيرات

قالت مصادر طبية للجزيرة إن 34 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، حيث واصلت قوات الاحتلال استهداف خيام النازحين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف نحو خيام للنازحين في منطقة المواصي جنوبي القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال.

وأشارت المصادر إلى أن حالة بعض المصابين حرجة، ما ينذر بارتفاع عدد الشهداء خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل ضعف الإمكانات الطبية ونقص الإمدادات داخل مستشفيات القطاع المحاصر.

"ليش سبتيني يما، لمين سبتيني يما".. رجل يودع والدته الشهيدة في قصف للاحتلال على خيام النازحين في خان يونس#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/uAtn1zF1PB — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 29, 2025

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة الإقليمي جنوب غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

واستُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمالي قطاع غزة، وفقا لما أفاد به مراسل الجزيرة.

كما استُشهد طفل ورجل في قصف إسرائيلي قرب أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأصيب آخرون بجروح.

#صور |طائرات الاحتلال تدمر معالم النصيرات: مسجد الفرج، مركز العلم، وروضة فرح ومرح . pic.twitter.com/DwbTHgDx7S — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 29, 2025

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وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مسجد الفرج بمخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وفي 18 فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر 1109 مساجد من أصل 1244 مسجدا في القطاع، تدميرا كليا أو جزئيا.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة على الفلسطينيين في غزة بعدما تنصلت من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في يناير/كانون الثاني الماضي.

وارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكثر من 52 ألف شهيد، وبلغ عدد المصابين نحو 118 ألف مصاب، وفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتمنع إسرائيل دخول الغذاء والدواء إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في غزة "تجاوز كل حدود التصور".