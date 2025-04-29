فوز الليبراليين بقيادة مارك كارني بالانتخابات التشريعية في كندا

فاز الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني بالانتخابات التشريعية التي جرت أمس الإثنين، حسب تقديرات نشرتها وسائل إعلام عدّة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، في نتيجة من شأنها أن تمنح الحزب ولاية جديدة في السلطة.

وتوقّعت كلّ من قناتي "سي بي سي" و"سي تي في نيوز" أن يشكّل الليبراليون الحكومة المقبلة، لكن من دون أن يتضح في الحال ما إذا كانوا سيفوزون بالأغلبية في البرلمان.

ومارك كارني (60 عامًا) هو رئيس وزراء كندا منذ مارس/آذار الماضي، ويشاد بخبرته الاقتصادية، وتحديه للرئيس الأميركي دونالد ترامب، متعهدًا بالرد على الرسوم الجمركية ورفض ضم كندا.

وانطلقت الانتخابات الفدرالية المبكرة في ظل أجواء مشحونة عكست فيها الحملات الانتخابية خلافات حادة بين الحزب الليبرالي الحاكم وحزب المحافظين المعارض، في 3 قضايا أسياسية هي: