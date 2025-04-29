حماس تطالب بالضغط على الاحتلال لإنهاء جريمة تجويع غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ60 حصاره المطبق على قطاع غزة مغلقا كل المنافذ أمام المواد الضرورية للحياة".

وأضاف بيان للحركة أن فصول المجاعة تشتد في غزة مع نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف ضمن حرب الإبادة الوحشية، مؤكدا أن استمرار حكومة الاحتلال في استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين في القطاع يمثل استخفافا بالمجتمع الدولي.

وأكدت حماس أن تصريحات المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني عن استخدام الاحتلال موظفي الوكالة دروعا بشرية كشفت وحشية هذا الكيان.

ودعت حماس دول العالم كافة ومؤسسات الأمم المتحدة إلى الضغط على الاحتلال لرفع الحصار المطبق عن قطاع غزة، وإنهاء جريمة التجويع الممنهج.

كما جددت الحركة نداءها للدول العربية والإسلامية وشعوبها إلى التحرك العاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

ومنذ الثاني من مارس/آذار تغلق إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

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وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.