زيلينسكي يندد بـ"تلاعب" موسكو ويشيد بتصفية قادة روس

ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين بما وصفه "تلاعبا" من موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة مؤقتة، وأشاد في الوقت نفسه بالاستخبارات الأوكرانية "لتصفية" شخصيات عسكرية روسية بارزة منذ بدء الحرب.

ووصف زيلينسكي إعلان روسيا وقف إطلاق نار مؤقتا بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية بأنه "محاولة تلاعب".

وقال في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على "تلغرام"، إن الجيش الروسي واصل أيضا استهداف منشآت الطاقة في أوكرانيا.

وأضاف أن أوكرانيا لا ترغب في استمرار الحرب ولو لثانية واحدة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع جميع الشركاء لإحلال السلام وضمان الأمن بأسرع وقت ممكن.

وحول إعلان روسيا وقف إطلاق النار المؤقت بين 8 و11 مايو/أيار المقبل، اعتبر زيلينسكي أن ما يجري محاولة تلاعب جديدة، متسائلا عن سبب انتظار هذا الموعد لوقف إطلاق النار تزامنا مع ما وصفه بعروض بوتين العسكرية.

وأضاف زيلينسكي أن بلاده تثمّن حياة الناس لا العروض العسكرية، مشددا على أن العالم يجب ألا ينتظر حتى الثامن من مايو/أيار.

وحذر من أن استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار المؤقت سيتسبب بسقوط المزيد من الضحايا.

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وختم زيلينسكي بالتشديد على أن وقفا فوريا وكاملا وغير مشروط لإطلاق النار لمدة لا تقل عن 30 يوما، مع ضمان تطبيقه، هو السبيل لتهيئة أرضية لدبلوماسية حقيقية.

"تصفية" شخصيات عسكرية

في الوقت ذاته، أشاد زيلينسكي بجهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني لـ"تصفيته" شخصيات بارزة في القيادة العسكرية الروسية، على مدار أكثر من 3 سنوات، على حد قوله.

ويبدو أن تصريحات الرئيس الأوكراني تحمل إشارة غير مباشرة إلى مقتل الجنرال الروسي ياروسلاف موسكاليك مؤخرا.

وقال زيلينسكي إن رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية أوليغ إيفاشينكو أفاد بتصفية شخصيات من القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية، مؤكدا أن العدالة لا مفر منها.

وألقى الكرملين باللوم على أوكرانيا في تفجير سيارة مفخخة يوم الجمعة الماضي أودى بحياة موسكاليك، البالغ من العمر 59 عاما، وهو الأحدث في سلسلة اغتيالات لضباط عسكريين روس.

ولم تُدل السلطات في كييف بأي تعليق مباشر على الهجوم.

كما أعلن جهاز المخابرات الأوكراني عن قتل الفريق إيغور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي بانفجار وقع في العاصمة موسكو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ميدانيا، نقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 40 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليلة الماضية.

وتواصل روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط 2022، مشترطة لإنهائه تخلي أوكرانيا عن مساعيها للانضمام إلى الكيانات العسكرية الغربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.