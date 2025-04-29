3 قتلى بإطلاق نار في مدينة أوبسالا بالسويد

قالت الشرطة السويدية إن 3 أشخاص قُتلوا في إطلاق النار بمدينة أوبسالا اليوم الثلاثاء، وإن تحقيقا فتح للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة تبحث عن أحد المشتبه بهم.

وأفاد وزير العدل السويدي جونار سترومر بأن الوزارة على اتصال وثيق بالشرطة وبأنها تراقب عن كثب تطورات الحادث الذي وصفه بالخطير جدا، موضحا في بيان أن "حادثة عنف وحشي وقعت في وسط أوبسالا مع بدء احتفالات ليلة القديسة فالبورجيس".

وكانت الشرطة، في وقت سابق، ذكرت في بيان أنها تلقت مكالمات من مواطنين سمعوا أصواتا تشبه طلقات نارية في وسط المدينة.

وأضافت أن خدمات الطوارئ كانت في موقع الحادث، وقد تم فتح تحقيق في جريمة قتل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية إن المشتبه به فرّ على دراجة سكوتر.

وقال شهود لقناة "إس في تي" إنهم سمعوا 5 طلقات نارية ورأوا أشخاصا في المنطقة يركضون للاحتماء. وذكرت عدة وسائل إعلام سويدية أن إطلاق النار وقع بالقرب من صالون لتصفيف الشعر أو داخله.

وقتل 10 أشخاص في فبراير/شباط بمدينة أوريبرو السويدية في أعنف حادث إطلاق نار جماعي تشهده البلاد على الإطلاق، حيث أطلق عاطل عن العمل يبلغ من العمر 35 عامًا النار على طلاب ومعلمين في مركز تعليمي للكبار.

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وأعلنت الحكومة اليمينية لاحقا أنها ستسعى لتشديد قوانين حيازة الأسلحة.

وتشهد السويد منذ سنوات عدة، حربا بين عصابات تهريب المخدرات مع ما يرافق ذلك من تصفية حسابات بينها.

وغالبا ما يكون منفّذو أعمال العنف شبانًا دون الـ15، سن المسؤولية الجنائية في السويد، يكلَّفون تنفيذ أعمال قتل لقاء مبالغ مالية.

وقالت الشرطة السويدية في يناير/كانون الثاني إن عدد عمليات إطلاق النار تراجع في عام 2024 للعام الثاني على التوالي، إذ سُجلت 296 واقعة، بتراجع نسبته 20% مقارنة بالعام السابق.